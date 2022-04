Michele Ennas (Lega): «Tutta la Regione Sardegna al lavoro con il presidente Christian Solinas sul costo dell’energia»

«Le nostre imprese energivore si trovano oggi a subire una concorrenza impari rispetto non solo delle aziende nazionali ma anche di quelle internazionali. La differenza dei costi dell’energia penalizza in modo particolarmente pesante la Sardegna, ponendola in una condizione di enorme svantaggio. Ho lavorato per far sì che anche il Consiglio Regionale si esprimesse su questo e durante la discussione della Finanziaria 2022 è stato approvato un ordine del giorno del quale sono primo firmatario che richiama la necessità di garantire alle aziende sarde le stesse condizioni delle aziende della penisola. E’ una questione che riguarda tante aziende del sistema produttivo sardo e di cui la Portovesme s.r.l. in tal senso è la più rappresentativa. Certamente quello che oggi ci preoccupa maggiormente sono le ricadute negative in termini occupazionali. L’interruzione delle attività lascerebbe senza reddito 1.500 lavoratori, rispettive famiglie e decine di imprese sarde.»

Lo scrive, in una nota, Michele Ennas, consigliere regionale e responsabile regionale dipartimento Energia della Lega.