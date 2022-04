Scontro tra una KTM Exc 500 ed un autobus dell’Arst a Tanì (Carbonia), il centauro è ricoverato al Sirai in prognosi riservata

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Cortoghiana sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi a Tanì, comune di Carbonia. Un pensionato milanese 60enne, residente a Lugano, alla guida di una KTM Exc 500, con targa svizzera, nel percorrere quel tratto di strada comunale, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta, entrando in collisione frontale con un autobus di linea dell’azienda trasporti regionale Sardegna (Arst) al momento privo di passeggeri, che procedeva in direzione opposta, condotto da un 58enne di Quartu Sant’Elena. A causa del sinistro, l’autobus ha dovuto interrompere il servizio di linea, mentre il centauro è stato trasportato tramite 118 presso l’ospedale “Sirai” di Carbonia, dove è stato ricoverato in “prognosi riservata” al reparto di rianimazione. I rilievi sono stati eseguiti sul manto stradale dai carabinieri. Sono ingenti i danni al solo motoveicolo. I documenti di guida ed assicurativi sono risultati essere regolari. Sono stati richiesti esami alcolemici. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro, in attesa di disposizioni dell’autorità giudiziaria. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, la viabilità non è stata interrotta. La Procura della Repubblica è stata informata dei fatti.