Un impiegato 24enne cagliaritano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Quartu Sant’Elena, a Monserrato, per guida in stato di ebbrezza alcolica

Un impiegato 24enne cagliaritano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, ieri mattina a Monserrato, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 24enne di Cagliari, impiegato, il quale, a seguito di sinistro stradale avvenuto nella via del Redentore di Monserrato, occorso alla guida della sua autovettura Smart Fortwo, veniva sottoposto al test alcolemico è risultato positivo con un tasso di 2,30 g/l.

La patente di guida è stata ritirata, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.