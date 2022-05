Calasetta si prepara ad accogliere gli atleti del ”Calasetta Water Sport Festival”, il trofeo internazionale di windsurf che si svolgerà di fronte alla spiaggia di Sottotorre, dal 26 maggio al 12 giugno prossimi.

Alla manifestazione sportiva parteciperanno atleti internazionali che provengono da Australia, Nazioni europee e Italia, oltre ai campioni sardi della specialità.

Saranno in gara atleti di 3 distinte categorie dei campionati internazionale, europeo e nazionale: dal 26 al 29 maggio il Windsurfer Team Racing World Series; il 4 e 5 giugno la 2ª tappa Italian Slalom Fin & Foli Tour, valida per il campionato regionale; dall’8 al 12 giugno, i campionati europei Ifca Jym Slalom.

Sono previsti anche momenti di inclusione sociale per persone diversamente abili, iniziative con i cani da salvamento e serate di animazione in piazza Belly.

I dettagli del ”Calasetta Water Sport Festival” verranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 23 maggio, alle ore 11.00, presso il T-Hotel di via dei Valenzani, a Cagliari, alla presenza degli organizzatori, dei

rappresentanti istituzionali e di alcuni campioni internazionali di surf.