I carabinieri di Carbonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una dicoccupata 48enne

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti di una 48enne, senza fissa dimora, disoccupata. La donna era indiziata dei reati di evasione e furto aggravato, commessi a Carbonia il 9 maggio 2022. Quel giorno i carabinieri erano intervenuti prima presso la farmacia di via Gramsci e successivamente presso il “Discount Md“, sito in via Roma, dove avevano rintracciato la donna che aveva appena compiuto due furti per un danno di circa 400 euro, mentre si trovava sottoposta al regime degli arresti domiciliari. È stata tradotta presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.