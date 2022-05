Ieri un’impresa di Narcao è stata sanzionata per l’impiego di un lavoratore in nero

I carabinieri di Narcao, ieri unitamente a personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari, nell’ambito di un mirato servizio, finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e per il contrasto al lavoro irregolare, hanno controllato un’attività imprenditoriale del luogo, riscontrando l’impiego di un lavoratore in nero, un operaio incensurato. Al titolare, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale per la violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo numero 81 del 2008, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo complessivo di € 6,100.

L’autorità amministrativa è stata informata dal NIL di Cagliari che gestisce la vicenda.