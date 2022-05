La Città di Varese, squadra dell’ex Carbonia Roberto Cappai, s’è imposta nei play off del girone A della serie D

La Città di Varese, squadra nella quale milita l’ex centravanti del Carbonia Roberto Cappai (vicecapocannoniere del girone G lo scorso anno con 19 goal), s’è imposta nella finale dei play off sul campo della Sanremese, con un goal realizzato dall’attaccante ventenne Elias Minaj all’86’.

Quella del Città di Varese è un’autentica impresa, perché la squadra allenata da Gianluca Porro, quarta al termine della stagione regolare con 63 punti, ha sovvertito prima il pronostico con il Casale (terzo con 64 punti) imponendosi in partita unica in trasferta con il punteggio di 2 a 1, rimontando un goal di svantaggio iniziale e goal decisivo dello stesso Elias Minaj; poi con la Sanremese che nella stagione regolare aveva chiuso al secondo posto, addirittura con 77 punti, alle spalle del Novara, autentico dominatore del girone, promosso direttamente con 85 punti.

La promozione del Città di Varese in Lega Pro, purtroppo, non è automatica. Qualora la società lombarda volesse concorrere al salto di categoria attraverso un ripescaggio, dovrebbe iscriversi alle apposite graduatorie, sperando che si liberino posti in Lega Pro.

Roberto Cappai ha vissuto una stagione molto difficile, a causa di problemi fisici che ne hanno condizionato soprattutto la prima parte. Una volta ristabilitosi, ha giocato con una certa regolarità, totalizzando 15 presenze, con 1 solo goal all’attivo. Nella finale odierna, così come nella semifinale con il Casale, è rimasto in panchina, insieme a Luca Di Renzo, lo scorso anno punta di diamante con 10 goal del Latina promosso in Lega Pro. Quest’anno per lui 34 presenze e 5 reti.

