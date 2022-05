Lunedì 16 maggio al Palazzo Bellavista di Monteponi si parlerà di transizione energetica con i senatori del Pd

Lunedì 16 maggio, alle ore 10.30, il gruppo dei senatori del Partito democratico sarà ospite della sede del Consorzio AUSI, presso il Palazzo Bellavista di Monteponi, per partecipare ad un incontro del ciclo di iniziative “AVVICINA – Oltre il PNRR: come e perché trasformare le disuguaglianze in sviluppo nelle città e nei territori rurali”.

L’incontro, che fa seguito ad altre iniziative analoghe già intraprese in altre città italiane, sarà incentrato principalmente sui temi della transizione energetica, della riconversione delle infrastrutture minerarie, dell’insularità, dei trasporti e di un modello di sviluppo integrato, nonché sui temi del turismo, dell’archeologia industriale e dei cammini minerari.

Alle ore 11.30, è previsto un video-collegamento con la delegazione dei senatori in visita presso la miniera di Sos Enattos, a Lula, relativamente al progetto Einstein Telescope, il sistema di rilevamento delle onde gravitazionali finanziato dalla Commissione europea.

L’incontro è aperto al contributo dei Sindaci delle comunità locali, dei consiglieri regionali del territorio, dei rappresentanti delle parti sociali, dei sindacati dei lavoratori e della società civile.