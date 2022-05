Il comune di Sant’Antioco ha deliberato uno sconto sulla bolletta Tari sia per le utenze non domestiche sia per quelle domestiche

Il comune di Sant’Antioco ha deliberato uno sconto sulla bolletta Tari sia per le utenze non domestiche (20% direttamente in bolletta senza dover presentare alcuna istanza) sia per quelle domestiche, da un minimo del 20% (un componente) a un massimo del 40% (per nuclei familiari di 5 o più componenti). Per accedere alla riduzione, i cittadini titolari di utenze domestiche in possesso dei requisiti richieste dall’avviso pubblico, dovranno presentare un’istanza esclusivamente online entro il prossimo 24 maggio.

L’agevolazione consiste in contributo economico a rimborso parziale delle spese sostenute per la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2022 e riferita all’abitazione di residenza. Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare. occorre essere residenti nel comune di Sant’Antioco ed un’ISEE ordinario per l’anno 2022 oppure ISEE corrente in corso di validità (anno 2022) del nucleo familiare inferiore o uguale a € 20.000,00; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza.

Ai beneficiari verrà riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tariffa TARI pari al 20% per nuclei familiari di 1 componente; 25% per nuclei familiari di 2 componenti; 30% per nuclei familiari di 3 componenti; 35% per nuclei familiari di 4 componenti; 40% per nuclei familiari di 5 o più componenti.

Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune procederà alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso e provvederà a stilare un’unica graduatoria “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie BONUS TARI 2022” seguendo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente.