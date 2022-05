Si è conclusa, dopo tre anni, l’esperienza di Titti Podda alla guida del Villamassargia. Arrivato alla guida della squadra rossoblù nell’estate del 2019, il 57enne tecnico di Carbonia ha instaurato con la squadra, la società e tutto l’ambiente, un legame straordinario, alla base degli eccellenti risultati maturati sul campo: un terzo posto nella prima stagione; il riposo forzato nella seconda, durata solo quattro giornate a causa della pandemia da Coronavirus; un quinto posto nella stagione appena conclusa, in un girone dominato dalla Monteponi.

Una lunga esperienza alle spalle alla guida delle principali squadre del Sulcis Iglesiente e della provincia di Cagliari, dopo un’eccellente carriera da calciatore, Titti Podda ha ritenuto che il ciclo alla guida del Villamassargia fosse terminato, da qui la decisione di interromperlo.

«Sono stati tre anni bellissimi – ha detto l’ex tecnico del Villamassargia – in una realtà sportiva ideale per fare bene in un campionato difficile come quello di Promozione. Resta solo un rammarico, tutti i problemi provocati dalla pandemia che ci hanno costretto più volte a fermarci e a faticare per ritrovare una condizione accettabile. Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo straordinario, ragazzi che mi hanno seguito sempre con impegno totale, non scontato in questa categoria.»

Il futuro? «Per il momento riposo, tra qualche settimana deciderò cosa fare. Se dovesse arrivare qualche proposta interessante, un progetto stimolante, potrei tornare subito in campo, diversamente, potrei anche prendermi un periodo di riposo più lungo».

Giampaolo Cirronis