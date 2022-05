Slittano ancora le ultime quattro giornate del girone G del campionato di serie D

Nuovo rinvio per le ultime quattro giornate del girone G del campionato di serie D.

Il Dipartimento Interregionale – verificato la richiesta di rinvio presentata dalla società Lanusei per problematiche relative alle positività dei calciatori; – ritenuto che è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; per il girone G, sono state sospese le giornate di calendario programmate per l’8/5/2022 e l’11/5/2022 (la1 4esima e 15esima ritorno) ed è stato pubblicato nuovamente ilc alendario del girone G, con i seguenti turni di gara: 14esima giornata di ritorno (15/5/2022) 15esima giornata di ritorno (18/5/2022)

16esima giornata di ritorno (22/5/2022) 17esima giornata di ritorno (25/5/2022)

Mercoledì, intanto, sono stati completati i recuperi: l’Afragolese ha superato 2 a 1 il Cynthialbalonga, in rimonta; il Team Nuova Florida ha avuto la meglio sull’Aprilia per 1 a 0.