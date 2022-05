Un concorso letterario sui temi dell’Olocausto, il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato un odg del consigliere Nino Spanu (Carbonia Avanti)

Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dal consigliere Nino Spanu, del gruppo Carbonia Avanti, che impegna l’Amministrazione comunale a promuovere l’organizzazione di un concorso letterario (e di altre iniziative di confronto, viaggio e formazione) tra i giovani studenti delle scuole medie cittadine sui temi dell’Olocausto e, in generale, dell’antisemitismo. Un’iniziativa da organizzare in collaborazione con le organizzazioni antifasciste cittadine, in primis l’ANPI.

Secondo il consigliere Nino Spanu «è fondamentale sensibilizzare le giovani generazioni di cittadini su quel drammatico periodo della storia, in merito all’inenarrabile malvagità dei regimi totalitari che idearono e misero in pratica il peggior olocausto della storia: lo sterminio del popolo ebraico».