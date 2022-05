Incendio di un furgone sulla SP 2, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP 2 all’altezza del km 2.400, tra il territorio di Sestu ed Assemini, per l’incendio di un furgone in transito.

Il conducente si è accorto che dal vano motore usciva del fumo e si è subito fermato in una piazzola, dove in seguito si sono sviluppate le fiamme, propagandosi anche all’esterno del veicolo ed alla vegetazione circostante. L’uomo ha chiamato il numero di emergenza 115.

La sala operativa del Comando ha subito inviato due squadre di pronto intervento della sede centrale che con un’APS ed un’autobotte, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto il carico all’interno e le sterpaglie adiacenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, della sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le cause di probabili origini elettriche.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di spegnimento.

Nessuna persona è risultata coinvolta.