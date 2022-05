Un operaio 51enne di Teulada è stato denunciato a piede libero dai carabinieri, per guida in stato di ebbrezza alcolica

Un operaio 51enne di Teulada è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è indiziato del reato in questione in quanto, la notte scorsa, quale conducente di una Fiat Panda, a Sant’Anna Arresi, in via Porto Pino, aveva provocato un sinistro stradale, coinvolgendo un altro veicolo, allontanandosi immediatamente dopo. L’uomo, rintracciato successivamente in prossimità dei luoghi dell’incidente, aveva rifiutato di sottoporsi ad accertamenti con etilometro. La documentazione di guida e di circolazione è risultata essere regolare, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il documento di guida è stato ritirato.