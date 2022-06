A Iglesias, nel “Giardino dei Giusti”, un melograno ricorderà Alfredino Rampi

Ieri, presso la Scuola di via Tenente Cacciarru, nel “Giardino dei Giusti”, il primo dedicato ai più piccoli, i bambini delle classi 1^ E, 2^ E, 5^ E di Campo Romano e della 2^ F di Serra Perdosa, a Iglesias, hanno piantato un melograno in ricordo di Alfredino Rampi, scomparso a Vermicino, nei pressi di Frascati, il 13 giugno del 1981, dopo essere caduto in un pozzo artesiano incustodito.

I bambini delle scuole hanno ricevuto il saluto del Centro Alfredo Rampi Onlus, che da oltre quarant’anni si occupa di prevenzione degli incidenti, con un occhio di riguardo per la salvaguardia dei più piccoli.

Si tratta di un primo passo, al quale seguirà nei prossimi mesi un progetto comune nelle scuole dedicato alle buone pratiche di prevenzione e di protezione civile.