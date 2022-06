Alle 20.45, a Carbonia, Gara 3 tra Scuola Basket Carbonia e G.S.O. Elmas, chi vince conquista la promozione in serie C2

Tra un’ora, alle 20.45, il campo della cupola geodetica di via Deffenu, a Carbonia, sarà teatro di Gara 3 del play off per la promozione alla serie C2 di basket maschile, tra Scuola Basket Carbonia e GSO Elmas. La squadra mineraria s’è imposta 79 a 72 in Gara 1, quella di Elmas 74 a 62 in Gara 2. La partita odierna sarà senza appello, chi vincerà il prossimo anno giocherà in C2, la squadra che lascerà il campo delusa, il prossimo anno sarà ancora al via del campionato di serie D.