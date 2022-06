Fluminimaggiore: il caro energia mette in difficoltà il Comune ed il sindaco Marco Corrias dispone misure per contenere i consumi

Il pesantissimo rincaro dei costi dell’energia, determinato dagli eventi internazionali, su tutti l’invasione dalla Russia in Ucraina, stanno provocando conseguenze gravissime nel sistema produttivo, in larghi strati della popolazione e nelle amministrazioni pubbliche.

L’Amministrazione comunale di Fluminimaggiore guidata dal sindaco Marco Corrias, nonostante il Comune disponga di impianti di produzione di energia alternativa, non riesce a compensare l’incremento della spesa derivante dal predetto rincaro, quantificabile in presunti € 100.000,00 e, conseguentemente, ha attivato azioni finalizzate al contenimento dei consumi elettrici, nello specifico quelli del palazzo comunale.

Rilevato che in particolari periodi dell’anno si prevede negli uffici comunali una notevole riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici e che con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio viene garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente, e che tale riduzione di accessi è particolarmente riscontrabile nella stagione estiva, nello specifico in occasione del rientro pomeridiano e in prossimità di giorni di festività, venerdì 3 giugno, martedì 14 giugno (giorno successivo al 13 giugno, festa del Santo patrono); e martedì 16 agosto (giorno successivo al 15 agosto, festa dell’Assunta);

Nel periodo decorrente dal 1 giugno e al 31 agosto, il rientro pomeridiano è stato limitato al 21 giugno, 12 luglio e 9 agosto. Tali giornate saranno conteggiate d’ufficio in conto ferie.

Saranno assicurati i servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza quali il servizio di Stato Civile con la reperibilità di un impiegato dei Servizi Demografici e servizio manutenzioni sistema idrico integrato con la reperibilità di un operaio comunale.