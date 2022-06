Lo scorso 13 giugno, i carabinieri di Sinnai hanno denunciato a piede libero per concorso in truffa, un disoccupato 21enne del luogo

Lo scorso 13 giugno, i carabinieri della stazione di Sinnai hanno denunciato a piede libero per concorso in truffa, un disoccupato 21enne del luogo.

Un operaio 28enne di Carbonia aveva messo in vendita la propria moto Ktm 250 e, pattuiti i termini dell’operazione ne aveva concordato la consegna a Settimo San Pietro, in via Leonardo da Vinci.

Presentatosi a ritirare la moto, l’acquirente aveva pagato il venditore consegnandogli un assegno di 3.100 € risultato poi “scoperto” ed intestato ad una società in fallimento. Dopo la consegna del motociclo, il giovane si era reso irreperibile. Al venditore non è rimasto quindi che presentare querela per truffa.