Verrà presentato domani 15 giugno, a Domusnovas, presso il Parco Scarzella, il progetto “4 stagioni”, un’iniziativa sostenuta dal Plus di Iglesias

Verrà presentato domani 15 giugno, a Domusnovas, presso il Parco Scarzella, alle ore 19.00, il progetto “4 stagioni”, un’iniziativa sostenuta dal Plus di Iglesias all’interno del Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili. L’intervento è coordinato da Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale e nasce dalla coprogettazione tra il capofila, Piccola Parigi, API, Anffas, L’Idea, Isola Verde, APS Rete Donne Musei, Rimettiamo Radici, Associazione Ambientale Gioiosa Guardia, Elda Mazzocchi Scarzella APS ASD. Le attività, che si svolgeranno nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Musei, Villamassargia, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, coinvolgeranno i giovani dai 13 ai 17 anni dal mese di giugno 2022 al mese di maggio 2023.

All’indomani del progetto “Grand Tour”, carovana educativa in bicicletta tra i 7 comuni dell’Iglesiente, sostenuta dal medesimo fondo annualità 2021, le organizzazioni promotrici del progetto, provano a replicare l’esperienza di successo, favorendo la collaborazione e la promozione delle attività in modo equo e complementare in tutti e 7 i comuni.

L’obiettivo è permettere ai giovani di sperimentare diverse esperienze educative e al contempo promuovere il potenziamento delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Si va dalla gita in barca, alle giornate tematiche dedicate ai giochi, alla pulizia delle spiagge, alle visite ai castelli, alle proiezioni cinematografiche, fino ad arrivare all’ideazione e implementazione di attività di rigenerazione urbana in ognuno dei 7 comuni.