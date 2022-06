Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza: i carabinieri di Uta hanno denunciato una 25enne del luogo

I carabinieri i Uta ieri hanno denunciato a piede libero, per indebito percepimento del reddito di cittadinanza, una 25enne del luogo. La ragazza aveva fornito false attestazioni ISEE a corredo della documentazione necessaria per la richiesta del sussidio, riuscendo di fatto a percepire l’emolumento senza averne i requisiti, così come poi ricostruito dai carabinieri intervenuti che nella circostanza hanno avuto anche l’ausilio dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.