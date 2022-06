Sassari crocevia della pallanuoto internazionale grazie alla Waterpolo Sardinia Cup, visibile in diretta dal canale Rai Sport HD. Un evento dalle potenzialità incalcolabili che premia legittimamente il grande sforzo che in questi anni il Comitato FIN Sardegna ha dispiegato per ampliare l’immagine di una regione che con le discipline acquatiche coltiva un forte feeling.

Rispetto all’appuntamento cagliaritano dello scorso anno, il ritrovo pallanuotistico riserva un ampliamento delle partecipazioni che si estende anche al settore femminile, per un totale, tra atleti, staff e arbitri di circa quattrocento unità.

A partire dal 3 agosto e fino al 10 agosto 2022, gli appassionati del Capo di Sopra e non solo avranno l’opportunità di spellarsi entusiasticamente le mani al cospetto di campioni che maneggiano sapientemente la palla in mezzo a flutti e marcature ossessive. Tra le formazioni in “rosa” hanno dato il loro benestare Italia, Spagna, Ungheria, Olanda, Grecia, Israele in un programma ad altissima intensità che prevede ben tre gare giornaliere dal 3 al 7 agosto. E poi gran finale negli ultimi tre giorni della manifestazione con l’arrivo delle blasonatissime nazionali maschili di Italia, Serbia, Grecia e Croazia, per un tocco finale a dir poco sfavillante.

I cultori della disciplina avranno l’opportunità di sondare minuziosamente gli umori delle contendenti, a breve risucchiate in un vortice agonistico da brividi. Il calendario internazionale recita, infatti, che dal 18 al 3 luglio 2022 Budapest ospita i Mondiali, seguiti dalle Superfinal della World League (23-29 luglio) a Strasburgo. E dopo l’evento turritano altro appuntamento di rilievo con gli Europei di Spalato (27 agosto-10 settembre). Insomma nella vasca olimpionica esterna della piscina Comunale di Sassari, azzimata a dovere grazie a sapienti ritocchini, si vedranno all’opera settetti tutt’altro che in assetto vacanziero, intenti a mantenere la forma per non deludere nella competizione in Croazia. I dettagli della manifestazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa da programmare subito dopo i Mondiali.