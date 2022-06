Sono aperti i termini per la richiesta di utilizzo della Palestra comunale di San Giovanni Suergiu, sita in via Mascagni, da parte di Società/Associazioni Sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, regolarmente costituite ed altre associazioni senza fini di lucro con qualsiasi missione sociale, ma che abbiano come fine il benessere della persona e la diffusione della cultura sportiva.

Le domande e relativi allegati dovranno essere compilate e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna a mano o inviate da qualsiasi indirizzo di posta elettronica, in un unico file formato pdf, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it entro il 30 giugno 2022.

Per maggiori dettagli si rinvia all’Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 238 del 27/05/2022, unitamente alla relativa modulistica.