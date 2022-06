Ultime ore per esprimere il voto per le Amministrative e per i cinque quesiti referendari. I seggi verranno chiusi alle 23.00. Vediamo le percentuali di voto per le Amministrative registrate alle 19.00 nei 15 comuni della provincia del Sud Sardegna i cui cittadini sono stati chiamati alle urne.

Arbus 41.30%, Carloforte 41,77% (già eletto il sindaco Stefano Rombi), Castiadas 46,29% (già eletto il sindaco Eugenio Murgioni), Nurallao 38,27%, Nuxis 49,19%, Pimentel 37,97%, Portoscuso 55,85%, Samassi 37,35%, San Sperate 34,82%, Sant’Antioco 40,96%, Serri 39,12%, Siliqua 40,11%, Siurgus Donigala 57,68%, Vallermosa 44,75% (già eletto il sindaco Francesco Spiga), Villasor 36,94%.