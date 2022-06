BRT-Bartolini: nuove assunzioni di diplomati e laureati. L’azienda ricerca Impiegati per le filiali in tutta Italia

BRT-Bartolini, corriere espresso specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno maggiormente Impiegati, da inserire presso le 180 filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Gli Impiegati Operativi, che dovranno gestire la cassa, le spedizioni e la bollettazione, soddisfare le richieste telefoniche della clientela, risolvere i problemi riguardanti le spedizioni e predisporre la documentazione relativa alle spedizioni in partenza dalla filiale; Impiegati Prese Consegne, che dovranno collaborare con il supervisore prese e consegne nella gestione quotidiana dell’attività di distribuzione e di ritiro delle merci presso la clientela e partecipare all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli autotrasportatori; Commerciali Interni, i quali dovranno promuovere i servizi verso potenziali clienti (telemarketing/mailing), gestire telefonicamente un proprio portafoglio clienti, fornire ai clienti tutte le informazioni di carattere commerciale, gestire l’agenda dei commerciali esterni, seguire le pratiche amministrativo/commerciali e l’archivio informatico-cartaceo dell’ufficio e svolgere compiti di segreteria commerciale; Vice Operatori Ced, che dovranno supportare gli utenti delle filiali su diverse problematiche, occuparsi di attività afferenti alla comunicazione dati con i clienti e supportare gli utenti nel corretto utilizzo delle procedure informatiche e delle metodologie di lavoro. I candidati, oltre al possesso del diploma o della laurea, devono avere forte dinamicità, buone capacità di comunicazione, di relazione e di problem solving, capacità di analisi e di lavoro in team, buone doti comunicative e relazionali etc. Grazie alla sua presenza capillare sul territorio nazionale, alle dimensioni aziendali e alla varietà di professionalità BRT è in grado di offrire stimolanti opportunità di carriera infatti entrare nel Gruppo vuol dire tracciare i contorni di un nuovo percorso professionale lavorando con un player di riferimento nelle spedizioni e nella fornitura di servizi di logistica.

