Venerdì 17 giugno, al Centro Direzionale del comune di Iglesias, verrà presentato il concerto di Mahmood, in programma il 31 luglio

Il prossimo 31 luglio, alle ore 21.00, il Ghettolimpo Summer Tour farà tappa ad Iglesias, presso lo Stadio Comunale Monteponi, per un concerto gratuito di Mahmood, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias, all’interno delle manifestazioni dell’Estate Iglesiente 2022.

Per accedere al concerto, malgrado l’evento sia gratuito, sarà necessario essere in possesso dei ticket nominali, al fine di rispettare la capienza dello Stadio Comunale.

Nel corso dell’incontro di presentazione, in programma venerdì 17 giugno, alle 10.o0, in presenza, nella Sala Riunioni del Centro Direzionale, verrà lanciato il portale per accedere alla prenotazione online dei biglietti e verranno spiegate nel dettaglio le modalità di registrazione.