Carla Cuccu (Idea Sardegna): «Al C.T.O. di Iglesias chiude anche il Laboratorio di analisi per l’assenza di tecnici per malattia. Ennesimo atto irresponsabile!»

«E’ di queste ore l’ennesimo atto irresponsabile dei vertici della sanità del Sulcis Iglesiente ai danni dell’ospedale C.T.O. e della cittadinanza di Iglesias, con la chiusura del Laboratorio di analisi motivata dall’assenza di tecnici per malattia.»

Nuova denuncia della consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, che stigmatizza la decisione di interrompere il servizio e chiede con forza l’immediata riapertura del Laboratorio.

«E’ davvero incredibile la superficialità con la quale si sta gestendo la sanità nell’Iglesiente – attacca Carla Cuccu -, anziché trovare soluzioni che non penalizzino ancora gli iglesienti, ci si limita a chiudere i reparti. Siamo ancora in attesa della riattivazione del Pronto Soccorso, ben lungi dall’accadere a quanto ci risulta. E ora la nuova tegola sulla sanità iglesiente. Non è accettabile che l’assenza di un tecnico porti alla chiusura di tutto il servizio. Auspico – conclude la componente e segretaria della Commissione Salute -. che nelle prossime ore la Direzione Asl trovi una soluzione, non siamo disposti a tollerare ancora che i cittadini iglesienti siano penalizzati per incapacità gestionale e scelte miopi.»