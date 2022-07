Carla Cuccu (Idea Sardegna): «Cosa si attende ancora per riaprire il Pronto Soccorso del C.T.O. di Iglesias?»

«Cosa si attende ancora per riaprire il Pronto Soccorso del C.T.O. di Iglesias? Da oltre una settimana la direzione generale della Asl iglesiente ha una possibile soluzione prospettatale dai sindaci e dalle organizzazioni sindacali, in prima fila il primo cittadino di Iglesias, Mauro Usai, eppure nulla si muove, anzi la situazione della sanità nel Sulcis Iglesiente peggiora ulteriormente.»

«La mobilitazione di amministratori comunali, sindacati, cittadini, non sembra aver smosso i vertici della Asl – aggiunge Carla Cuccu, componente e segretaria della Commissione Salute del Consiglio regionale -, come neanche i confronti avuti con i sindaci del territorio, giustamente preoccupati per quanto sta accadendo.»

«Con un’interpellanza al presidente della Regione e all’assessore della Sanità – spiega Carla Cuccu – ho chiesto che sia presa in considerazione e verificata l’ipotesi di accorpare l’Unità operativa di Urologia con quella di Chirurgia, come avvenuto in passato in occasione della riduzione di personale per le ferie estive, così da liberare medici per coprire le assenze del P.S. del Sirai ed evitare di trasferirne dal P.S. del C.T.O.»

Raccogliendo segnalazioni che arrivano dagli iglesienti, la consigliera di Idea Sardegna ha, contestualmente, presentato un’interrogazione per sollecitare il potenziamento dei servizi di Radiologia al C.T.O. ed al Sirai di Carbonia.

«I tempi di attesa per eseguire Tac e risonanze magnetiche nel territorio risultano troppo lunghi e le strutture convenzionate non riescono a smaltire le liste. I macchinari diagnostici – conclude Carla Cuccu – risultano essere obsoleti, serve un urgente ammodernamento, occorre evitare che ancora una volta gli iglesienti debbano recarsi altrove per avere riconosciuto il proprio diritto all’assistenza sanitaria.»