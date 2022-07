Clima sempre più pesante alla Centrale Enel Grazia Deledda di Portovesme, tra i lavoratori metalmeccanici degli appalti. Stamane hanno scioperato tre ore e le organizzazioni sindacali di categoria FIOM, FSM e UILM hanno proclamato il blocco di straordinari e reperibilità. Alle 11.00 la delegazione sindacale ha incontrato le assessore dell’Industria e del Lavoro.

La certezza della chiusura della centrale, conseguenza della decarbonizzazione, lascerà centinaia di lavoratori privi delle certezze occupative attuali, in un territorio già devastato dalla crisi industriale in atto da anni. L’assemblea ha affrontato la gravità del tema dei salari, esposti alla grave crisi economica in atto e ad un’inflazione che sta erodendo il potere di acquisto delle persone; per tali ragioni i lavoratori hanno condiviso pienamente il percorso intrapreso da FIOM, FSM e UILM di affrontare il tema, prima con il Comitato Interimprese, ed in seguito con ciascuna singola azienda metalmeccanica, presente in centrale, per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori. La discussione affrontata in assemblea è stata sottoposta al voto dei lavoratori, che all’unanimità hanno deciso per l’azione di protesta, in attesa di ulteriori sviluppi.