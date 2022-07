Fask, Mastrini e Lumera sono i prossimi ospiti del Festival Culturale LiberEvento

Dopo il grande successo di pubblico negli incontri di apertura, LiberEvento chiude il mese di luglio

con tre nuovi illustri appuntamenti.

Martedì 26 luglio, ad Iglesias, arrivano i Fask (Fast Animals and Slow Kids). Il gruppo musicale

formato da quattro musicisti amici (Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e

Jacopo Gigliotti), salirà sul palco del Chiostro di San Francesco per presentare alle ore 21.30,

intervistati da Carlotta Scema, il libro “Fast Animals and Slow Kids, Come reagire al presente”.

Seguirà il concerto live in acustico.

Venerdì 29 luglio, il Festival approda a Masainas, nella spiaggia di Is Solinas ,con il pianista e

compositore di fama internazionale Maurizio Mastrini che alle 20:30 si esibirà in un concerto

intitolato Hugs.

L’evento sarà anticipato alle ore 18.00, da un’escursione da Porto Botte fino alla spiaggia Is Solinas,

organizzata da Janas Escursioni.

L’ultimo appuntamento di luglio è in programma domenica 31 luglio, alle ore 21.30, a Pozzo Baccarini

(Gonnesa) con Daniel Lumera che presenterà, intervistato da Marcello Murru, il libro Ecologia

Interiore.

Anche questo evento sarà anticipato alle ore 18.30, da un’escursione a Pozzo Baccarini, organizzata

da Janas Escursioni.