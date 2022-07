I carabinieri di Calasetta hanno denunciato a piede libero per tentato furto in abitazione in concorso due disoccupati di Calasetta, un trentenne ed un ventunenne. Le indagini condotte hanno consentito di identificare nei due gli autori del tentato furto perpetrato, il 23 maggio scorso, nell’abitazione di una 68enne vedova, barista.

In particolare, i due giovani si erano introdotti nell’abitazione forzando la porta d’ingresso ma, disturbati da qualcosa o da qualcuno, si erano poi allontanati senza asportare nulla, dandosi a precipitosa fuga. È stato possibile identificarli in virtù delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza presente in loco.