I carabinieri di Carbonia hanno denunciato un 33enne per guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

Ieri i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato a piede libero un 33enne del luogo, indiziato dei reati di guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare questi, a seguito del sinistro stradale da lui provocato a Carbonia il 30 giugno scorso, nel quale era andato a impattare contro una Ford Focus condotta da una 36enne commessa di Uta, era stato sottoposto presso l’ospedale “Sirai” di Carbonia ad esami tendenti ad accertarne il tasso alcolemico, risultato pari a 0.89 g/l, ed un eventuale uso di sostanze stupefacenti, risultando positivo per cocaina. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Autorità giudiziaria e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.