Il Festival Liberevento fa tappa per la prima volta a Carbonia, il 13 luglio, il 14 ed il 18 agosto

Il Festival Liberevento fa tappa per la prima volta a Carbonia. Tre gli appuntamenti fissati, tutti ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 21.30 a Villa Sulcis, individuata come location di elezione per i tre ospiti e la presentazione delle rispettive pubblicazioni.

Si parte mercoledì 13 luglio con lo scrittore Francesco Abate e il suo “Il complotto dei calafati”. A seguire concerto della banda Bellini di Carbonia.

Domenica 14 agosto è atteso il giornalista Gad Lerner, unica data in calendario, che presenterà “Noi partigiani. Memoriale della resistenza”.

Giovedì 18 agosto chiuderà il programma carboniense di Liberevento il prof. Romano Prodi che parlerà del suo libro intitolato “L’Europa”.