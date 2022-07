La Guardia Costiera di Carloforte ha rinvenuto e recuperato un cadavere in località “Conchette”

Questo pomeriggio la Guardia Costiera di Carloforte ha recuperato, unitamente a personale della locale Associazione di Protezione Civile L.A.Vo.C., il corpo senza vita di una persona anziana di sesso maschile, ultrasettantenne, residente a Carloforte, di origini iglesienti, rinvenuto nello specchio acqueo prospiciente alle falesie della località “Conchette”. Il malcapitato, stando a quanto riferito ai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, era intento allo svolgimento di un’uscita in canoa nel suddetto tratto di mare. Non avendo avuto notizie per circa due ore a partire dalle ore 10.30, la persona che ha segnalato il mancato rientro ha proceduto ad allertare la Guardia Costiera per le ricerche del caso. Le attività di ricerca esperite, sia via mare, con la motovedetta adibita alla ricerca e soccorso in mare, sia via terra, con pattuglia automunita, protrattesi per circa un’ora, si sono concluse con il rinvenimento della salma cadaverica adagiatasi sul basso fondale roccioso insistente nella località di ritrovamento. A seguito degli accertamenti di rito, eseguiti da personale sanitario, ed ottenuto il nulla-osta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, la salma è stata restituita ai parenti.