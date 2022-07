Lunedì 1 agosto, tra via Dalmazia e via del Minatore, a Carbonia, verrà effettuato un intervento di gestione di biomasse di combustibile con la tecnica del fuoco prescritto

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, questa sera ha diffuso una nota per comunicare che alla luce delle rinnovate relazioni e collaborazioni tra Istituzioni, di concerto con l’Ispettorato Forestale di Iglesias è stata pianificata per lunedì prossimo 1 agosto, tra le 7.00 e le 11.00, la messa in sicurezza dell’area compresa tra via Dalmazia e via del Minatore tramite la riduzione delle biomasse combustibili con la tecnica del fuoco prescritto. Tramite l’attività di pianificazione si procederà ad un abbrucciamento controllato nell’area di proprietà della società Fintecna, compresa fra la via Dalmazia e via del Minatore, già luogo di interventi nella prima fase della stagione estiva. Le operazioni avranno luogo previa verifica dei requisiti di sicurezza ed adottando tutte le cautele, modalità e prescrizioni previste dalla normativa vigente. L’attività ricade nella previsione dell’art. 7 delle prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 – aggiornamento 2022.

Per esigenze tecniche potranno essere apportate temporanee modifiche alla viabilità in via Dalmazia, via del Minatore e via Castelsardo, durante le operazioni di fuoco prescritto. I residenti delle aree limitrofe alle attività di abbrucciamento controllato sono invitati all’adozione di accorgimenti volti a evitare disagi (chiusura delle finestre, evitare panni stesi, ecc.). Il Centro operativo comunale (C.O.C.) è a disposizione per chiarimenti al numero di telefono 0781 62257.