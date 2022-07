Nuoro: riaperta parzialmente via Manzoni

Dopo ulteriori verifiche e accertamenti, il comune di Nuoro ha emesso un’ordinanza dirigenziale che ha disposto, a partire da oggi, la riapertura alla viabilità della corsia di via Manzoni con provenienza dalle vie Lamarmora e Ferracciu.

«Eravamo in attesa degli opportuni accertamenti da parte dei tecnici – dichiara il vice sindaco e assessore dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu -, l’opzione della riapertura parziale era sul tavolo da qualche giorno, ma avevamo la necessità di avere garanzie che si sarebbe potuto fare in sicurezza per la viabilità.»

Antonio Caria