Nuovo presidio organizzato da CGIL, CISL e UIL, il 4 agosto, davanti all’assessorato regionale della Sanità

Le segreterie territoriali CGIL CISL UIL hanno organizzato un nuovo presidio per rivendicare il superamento dello stato di emergenza nel servizio sanitario pubblico, per il prossimo 4 agosto davanti all’assessorato regionale della Sanità, in via Roma, a Cagliari.

«Si deve constatare che nonostante gli impegni presi – affermano i segretari Franco Bardi, Salvatore Vincis ed Andrea Lai, riunitisi oggi per monitorare lo stato di degrado assoluto del servizio sanitario pubblico nel territorio -, la situazione non tende a migliorare ma anzi alla luce dei recenti provvedimenti della direzione sanitaria ASL sembra confermarsi il precipitare della situazione. Gli auspicati e richiesti mezzi e strumenti adeguati ad affrontare una situazione da tutti proclamata, a parole, come di emergenza, ma poi da nessuno affrontata, nei fatti, con i provvedimenti e decisioni del caso, a nessun livello, ci vedono costretti alla ripresa di iniziative di lotta e protesta.»

«Non sono più tollerabili – concludono i tre segretari sindacali territoriali del Sulcis Iglesiente -: ambulanze e pazienti in fila al pronto soccorso, impegnate per ore; medici di base assenti in vari comuni del territorio; servizi di pediatria nel territorio assenti; tempi biblici per le specialistiche; chiusure di servizi basilari come P.S. C.T.O. Iglesias e Laboratorio Analisi Sirai Carbonia.»