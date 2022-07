Scontro tra un furgone ed una moto in via Giovanni Maria Lai, a Carbonia. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso

I vigili del fuoco di Cagliari, distaccamento di Carbonia, sono intervenuti per un incidente stradale, verificatosi in via Giovanni Maria Lai, alla periferia di Carbonia.

La squadra intervenuta ha messo in sicurezza lo scenario e collaborato con i soccorritori del servizio sanitario regionale. Lo scontro ha coinvolto un furgone ed una moto, il motociclista è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.