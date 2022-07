Tragico incidente stradale sulla SP2 alle porte di Uta, muore un 42enne alla guida di una Mercedes Smart

Tragico incidente stradale sulla SP2 alle porte di Uta. La squadra di pronto intervento “1A” dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, è intervenuta intorno alle 16.00 di oggi all’altezza del km 13, dove per cause ancora da accertare un uomo (classe 1980) ha perso il controllo della sua auto, finendo sul guardrail e ribaltandosi sulla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario inviato dal 118, ma purtroppo sono risultati inutili tutti i tentativi, Dopo le manovre di rianimazione, il medico sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti ed i rilievi di legge.