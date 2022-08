Emergenza sanitaria: nuova manifestazione di protesta giovedì 4 agosto, alle 9.30, davanti all’assessorato regionale della Sanità

Si rafforza ogni ora che passa la mobilitazione nel Sulcis Iglesiente, per contrastare la gravissima crescente emergenza del sistema sanitario pubblico. Le segreterie territoriali CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una nuova manifestazione di protesta per giovedì 4 agosto, alle 9.30, davanti all’assessorato regionale della Sanità, in via Roma, a Cagliari, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i 23 sindaci del comuni della Asl Sulcis.

L’urlo di dolore del Sulcis è indirizzato contro i tagli del personale e le chiusure dei servizi, tra i quali vi è il Pronto Soccorso del CTO di Iglesias, il continuo rinvio delle soluzioni.

Il Sulcis chiede il rilancio del servizio sanitario pubblico, calpestato ormai da troppo tempo con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

L’auspicio è che questa volta la presenza sia più massiccia rispetto alla recente manifestazione tenuta davanti a Villa Devoto e, soprattutto, unitaria, perché è evidente che solo con l’unità il territorio può sperare di ottenere risultati concreti e quindi una Sanità migliore.