Boom di presenze per Nottinsieme 2022 mercoledì 27 luglio, a Carbonia – di Nadia Pische

Boom di presenze per Nottinsieme 2022 mercoledì 27 luglio, a Carbonia.

Riesplode finalmente la voglia di stare insieme… forse complici i manichini innamorati che sprigionano amore proprio all’incrocio delle vie del centro affollate da piccoli e grandi in cerca di refrigerio e di distrazione dai problemi quotidiani.

Musica in più angoli “sparata” da abili dj che san come far divertire, stand invitanti con leccornie da passeggio ma anche con accessori ed abiti, prodotti artigianali che invitano all’acquisto e poco più in là un autoraduno.

Macchine rombanti ed autoradio a tutto volume hanno letteralmente fatto impazzire i bambini ma attratto anche adulti incuriositi che non hanno esitato a farsi fotografare davanti ai bolidi in “vetrina”.

Grande successo, infine, in piazza Roma, dove gigantesche bolle di sapone, a cura dell’associazione Angel Events, hanno divertito i tantissimi bambini e bambine, a cui è stato regalato un braccialetto luminoso mentre si mettevano in fila per ricevere l’ormai irrinunciabile palloncino animato.

Sembra proprio che la voglia di spensieratezza stia vincendo… non ci resta che aspettare il prossimo mercoledì… anche se la piazza “attende vita” tutti i giorni!!!

Nadia Pische