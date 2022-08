I carabinieri hanno denunciato a piede libero una 31enne Rom per furto aggravato

Ieri i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro ed i colleghi della Stazione hanno denunciato a piede libero, per furto aggravato, una trentunenne Rom nata a Sciacca, domiciliata a Settimo San Pietro, di fatto senza fissa dimora, disoccupata. Nella tarda mattinata di ieri la donna è entrata nella Chiesa di Santa Barbara, ubicata in via Parrocchia n. 1, a Villacidro, dopo aver distratto l’addetta alle pulizie presente all’interno dell’edificio, ha trafugato dalla borsa della donna lasciata appoggiata ed incustodita su uno dei banchi della chiesa, un telefono cellulare che è stato poi recuperato da militari intervenuti e restituito alla legittima proprietaria.