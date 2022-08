Il 6 e 7 agosto, si terrà il 4° Montevecchio Minerals & Cristals Show

Sabato 6 e domenica 7 agosto, a Montevecchio torna una delle più importanti mostre dedicate al magico mondo dei cristalli in Sardegna. In un week end già ricchissimo di attività, per le visite guidate diurne ai cinque percorsi sia in superficie che nel sottosuolo e per i molteplici spettacoli serali dell’evento A Innantis, la Miniera si riappropria della sua identità scientifica principale. I minerali, nelle sue più spettacolari versioni, microscopiche e giganti!

16 espositori provenienti da tutta l’isola (Arbus, Bosa, Cagliari, Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore, Guspini, Oristano,Villamassargia, La Maddalena, Bussigny-Svizzera), allestiranno il piano terra della Casa Sanna Castoldi (Direzione Mineraria di Montevecchio) con oltre 1.000 campioni provenienti da tutto il mondo, ed in particolare dal bacino minerario della Sardegna sud occidentale, Miniera Montevecchio in primis.

La visita dell’Esposizione Montevecchio Minerals & Cristals Show sarà gratuita e possibile dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, sia di sabato, che di domenica. Considerata la sempre maggiore rarità di questi eventi espositivi, è certamente un’occasione da non perdere. Tanto più per l’occasione di abbinarla con quella dei luoghi in cui i minerali vennero estratti, custoditi, trasportati, lavorati.

Le visite guidate alla Miniera Montevecchio saranno tutte disponibili dalle 10.00 alle 18.30.