La rassegna estiva de Il crogiuolo Il giardino dei gelsi venerdì 5 agosto fa tappa a Casa Saddi, a Pirri

La rassegna estiva de Il crogiuolo Il giardino dei gelsi venerdì 5 agosto fa tappa a Casa Saddi, in via Toti 24, a Pirri. La compagnia padrona di casa debutta alle 21,00 con lo spettacolo Logos de Arena, nuova produzione in lingua sardo campidanese nata nell’ambito di una trasmissione radiofonica curata da Serena Schiffini per Rai radio Sardegna. Nello spettacolo Rita Atzeri, Gisella Vacca e Cesare Saliu danno vita alla storia di tre amici che passano il tempo a progettare le loro vacanze in giro per le spiagge più belle della nostra isola, ma non riescono mai ad andare in vacanza.