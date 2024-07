Il Potlach a Monte Sirai per il NurArcheo festival

Il NurArcheo festival de Il Crogiuolo – centro di intervento teatrale, torna nel Sulcis dopo qualche anno di assenza con un appuntamento imperdibile nell’area archeologica di Monte Sirai, il 16 luglio, alle ore 20.30, con la compagnia Teatro Potlach, che propone “Per Edith Piaf”, regia Pino Di Buduo, con Nathalie Mentha.

Viaggio musicale nella Francia degli anni 30-50 attraverso le canzoni di Edith Piaf.

Storie di vite nell’ambiente della malavita francese, storie di donne innamorate, storie di passioni di sogni… ricordi di vite perdute.

“Corretto e regolare” descrive un protettore molto speciale, “Browning” racconta i misfatti del re della rivoltella, “Amante d’attore” rivela l’amore non corrisposto di una ragazza per un attore. “Tutto crolla” è una canzone sull’arrivo imminente della guerra: “è tutta la terra che tuona…faremo saltare il mondo…aggrappatevi tutto crolla!“

Ne ”Il fisarmonicista” la ragazza di strada perde il suo amore in guerra, un fisarmonicista la cui musica resterà per sempre nel suo cuore.

La storia di ”Rita la bionda“ la ragazza senza cuore che gestisce un bar al bordo del mondo, “La Foule” , “L’uomo della Moto”, “ Padam Padam”… E’ il giorno della liberazione, la fine della guerra, l’ora della ricostruzione e dei consigli per vivere meglio… dei ricordi della “ Vie en Rose”.

Lo spettacolo è la seconda versione dello spettacolo “Per Edith Piaf”, ed è stato ribattezzato “I primi 100 anni di Edith Piaf” in onore del centenario della nascita della cantante francese (1915-1015).

Lo spettacolo sarà preceduto da una visita guidata a cura del sistema museale Carbonia in collaborazione al Consorzio Sistema Culturale Sardegna.

Il biglietto ha un costo di 15 euro e comprende anche antipasto composto da bevanda e taglierino.