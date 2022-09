I medici di base di Carbonia potranno avere 1.800 assistiti, la Regione ha concesso la deroga richiesta per superare l’emergenza

«Apprendiamo con soddisfazione, dalla nota della Asl Sulcis pervenuta in data 14 settembre 2022, della autorizzazione di deroga al massimale individuale da 1-500 a 1800 assistiti per i medici di Carbonia da parte della Regione Sardegna.»

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha dato comunicazione della notizia oggi nel corso del Consiglio comunale.

«Grazie ad una azione congiunta nel corso dei mesi scorsi da parte della Amministrazione comunale, della Asl Sulcis e del direttore del Distretto Aldo Atzori si è riusciti a raggiungere il risultato sperato», ha sottolineato il Primo cittadino.

Secondo quanto comunicato dalla Asl, dal prossimo martedì 20 settembre i circa 4.000 cittadini rimasti senza medico di famiglia potranno recarsi agli uffici di scelta e revoca presso piazza Matteotti per fare richiesta temporanea di un medico di base.

Come da nota della Regione Sardegna, nell’ambito afferente alla Asl che comprende oltre al comune di Carbonia anche quello di Portoscuso risultano esserci 18 medici titolari sul territorio che hanno già ricevuto comunicazione in merito.

L’aumento dei massimali risulta una deroga temporanea e, laddove intervenisse l’assegnazione dei medici alle sedi carenti tra cui quella di Carbonia, tale deroga sarà chiaramente revocata con l’arrivo del personale medico richiesto.