Iglesias partecipa al “TTG Travel Experience 2022”, la Fiera del Turismo di Rimini

La città di Iglesias ed il suo territorio, per il quarto anno consecutivo, approdano al TTG Travel Experience di Rimini, la grande manifestazione dedicata al turismo che riunisce nella città romagnola operatori del settore turistico provenienti da tutta Italia e dalle nazione estere, rappresentanti istituzionali, tour operators, responsabili delle agenzie di viaggi e titolari delle attività ricettive.

Dal 12 al 14 ottobre, per tre giorni, Iglesias, attraverso il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, sarà protagonista di una delle manifestazioni più rilevanti nell’ambito della promozione turistica e della commercializzazione dell’offerta, grazie alla presenza di stand informativi, workshops, momenti di approfondimento e anteprime dedicate alle novità nel mercato e nei trend del settore.

Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, contribuirà a presentare al TTG realtà come quelle dei siti turistici ex minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina, dei musei dei Iglesias, e del Cammino Minerario di Santa Barbara, grazie ad un’offerta turistica che ha lo scopo di raggiungere le diverse tipologie dei visitatori e di intercettare flussi turistici nel corso di tutti i mesi dell’anno, superando il tradizionale turismo del periodo estivo.

Quest’anno, al centro del TTG, le prospettive per il futuro, e l’innovazione tecnologica nel settore turistico, con approfondimenti sui temi del “Turismo 4.0” del metaverso, della robotica, delle economie circolari e della sostenibilità.

«Prosegue il lavoro costante per la valorizzazione della Città nell’ambito di un turismo che mette al centro dell’offerta concetti come quelli della sostenibilità, della cultura e dell’identità – dice il sindaco, Mauro Usai –. Tutto questo in sinergia con il mondo produttivo, con la società civile e con gli operatori del settore, protagonisti di un percorso che sta rappresentando un’importante chiave di sviluppo sia per il presente che per il futuro.»

«Per il quarto anno di seguito – spiega Attilio Casti, presidente del Consorzio Turistico per l’Iglesiente – parteciperemo al TTG Travel Experience di Rimini e rappresenteremo i nostri soci, Iglesiasturismo, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, gli amici del Consorzio Natura Viva Sardegna, parlando di natura, archeologia mineraria e cultura. La più importante fiera del turismo a livello nazionale vedrà impegnati gli operatori del Consorzio nel far conoscere i soci, il comune di Iglesias con i siti minerari e tutte le peculiarità del territorio. Sono già tanti gli appuntamenti programmati e i B2B ai quali parteciperemo. La Fiera è occasione anche per partecipare ad incontri e seminari, che ci permetteranno di approfondire e capire al meglio il mercato per il futuro e di mettere in campo una migliore programmazione.»