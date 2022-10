Presentata a Iglesias la 31ª cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo

L’Ichnusa motorsport ha presentato la 31ª edizione della cronoscalata “Iglesias Sant’Angelo ì”, in programma il 4-5-6 novembre lungo il classico percorso della SS 126 (direzione Fluminimaggiore), dal km 43,680 al km 49,6.

Dopo una pausa di due anni, determinata dalla pandemia, i motori si riaccendono con piloti di spicco della velocità in montagna. Fra questi il pluricampione della Iglesias-Sant’Angelo dal 2001 Simone Faggioli, 17 volte campione assoluto italiano (in carica), 11 volte campione europeo. In gara anche Diego Degasperi, già vincitore dell’ultima edizione.

Sono numerosi i piloti sardi iscritti alla gara, organizzata in collaborazione con l’Automobile Club di Cagliari e con il contributo del comune di Iglesias, dell’assessorato allo Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Parco Geominerario Storico ambientale della Sardegna.

Le verifiche sportive sono in programma il 4 novembre, dalle 15.00 alle 20.00, negli uffici del Centro culturale di via Cattaneo/Grazia Deledda, a Iglesias: sarà presente il presidente dell’Automobile Club Italia e vice presidente della Federazione internazionale dell’automobile (FIA), Angelo Sticchi Damiani. Verifiche tecniche ante-gara dalle 15.30 alle 20.30, in via Grazia Deledda (chiusa al traffico).

Sabato 5 novembre, dalle 10.00, le prove ufficiali in due manche. Domenica 6 novembre la gara, in due manche e somma dei tempi.

La partenza è fissata in prossimità del bivio che conduce a San Benedetto (frazione di Iglesias), l’arrivo nei pressi del valico di Genna Bogai.

Nel pomeriggio, dalle 17.00, le premiazioni, al centro Culturale di via Cattaneo (con ingresso da via Grazia Deledda).