I tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) hanno recuperato un cacciatore infortunato in località San Marco, comune di Iglesias

Si è concluso nel primo pomeriggio l’intervento per il recupero di un cacciatore infortunato da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. L’uomo, F.P., 38 anni, era impegnato in una battuta di caccia quando, a causa di una caduta, ha riportato un trauma ad una caviglia che gli ha impedito di muoversi. La Centrale Operativa del 118 ha allertato la Centrale Operativa del Soccorso alpino intorno alle 12.00 ed immediatamente si è recato sul posto il turno in guardia attiva, pronto ad intervenire in caso di necessità, composto da quattro tecnici provenienti dalla stazione di Cagliari, supportati da altri due provenienti dalle stazioni di Iglesias e Medio Campidano. Dopo avere raggiunto l’uomo, lo hanno stabilizzato ed imbarellato per trasportarlo con la tecnica della portantina fino alla strada, dove lo attendeva l’ambulanza dell’AVAD di Domusnovas per il trasporto in ospedale.