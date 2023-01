Sei Comuni del Sud-Ovest della Sardegna scelgono di fare rete per un turismo sostenibile, entra nel vivo il progetto di Revenue

Entrano nel vivo le attività del progetto di Revenue di Destinazione della “Rete Destinazione Sulcis Iglesiente – Insieme per un turismo sostenibile”. Il 25 e 26 gennaio, a Sant’Antioco, prende il via la formazione sul Revenue di destinazione dedicata agli operatori turistici dei settori alberghiero ed extra-alberghiero dei Comuni aderenti alla Rete: Carloforte, Calasetta, Carbonia, Iglesias, Gonnesa e Sant’Antioco.

«Siamo molto contenti di poter dare vita a questo progetto sul Revenue di destinazione, fortemente voluto da tutti gli operatori turistici del settore alberghiero ed extra-alberghiero del territorio – afferma Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, Comune capofila del Progetto -. È nostra intenzione favorire la creazione di reti pubblico/private, puntando sulla cooperazione tra le imprese del settore turistico, perché siamo convinti che agendo uniti, ognuno nel suo ruolo, il nostro territorio può realizzare nuove ed efficaci strategie di promo- commercializzazione.»

Il progetto, che beneficia della direzione organizzativa dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo ed usufruisce del contributo della Fondazione di Sardegna, è un’iniziativa sperimentale pubblico-privata di ‘Revenue di Destinazione’, una strategia di sviluppo territoriale che mira a una crescita turistica sostenibile e condivisa. Si intende quindi avviare azioni volte a creare reti pubblico/private, promuovendo la cooperazione tra le imprese turistiche, al fine di supportare e accrescere il posizionamento turistico del Sulcis Iglesiente.

Il primo (doppio) appuntamento è in programma a Sant’Antioco il 25 e 26 gennaio, presso la sala consiliare del comune di Sant’Antioco, ubicato in piazzetta Italo Diana 1. Una due giorni di formazione, a cura del Revenue Team di Franco Grasso e di Portale Sardegna, rivolta agli operatori turistici del settore alberghiero ed extra-alberghiero del territorio e dedicata alle tematiche del Revenue Management: dall’analisi dei dati storici alle strategie di Revenue, passando per lo studio delle linee tariffarie, dei più efficaci software, dei case history e delle buone pratiche.

L’evento è gratuito. Per partecipare agli incontri è sufficiente, ma necessario, registrarsi al link https://forms.gle/RiJNVwTh5QdtRVxb8, nel quale è possibile consultare anche il programma completo delle attività.