Carloforte e l’intera Sardegna piangono il grandissimo ristoratore Nicolo Pomata, morto improvvisamente ieri, all’età di 79 anni

Carloforte e l’intera Sardegna piangono il grandissimo ristoratore Nicolo Pomata, cavaliere del lavoro, morto improvvisamente ieri per un malore, all’età di 79 anni. E’ stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari ma tutti i tentativi fatti per cercare di tenerlo in vita, sono risultati vani. Lascia la moglie Pina e i tre figli Luigi, Antonello e Maddalena.

«Ci lascia un pezzo di storia di Carloforte e un maestro della cucina sarda. La sua energia contagiosa, le sue idee coinvolgenti, la sua capacità di raccontarci. Tutto questo rimarrà. Grazie Nicolo.»

Il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi, ha ricordato così Nicolo Pomata, da oltre mezzo secolo, dalla fine degli anni ’60 (aprì nel 1969 il ristorante che sarebbe presto diventato presto una metà obbligata per grandissimi personaggi della politica, dell’imprenditoria, del cinema, dello spettacolo), grande maestro della cucina carlofortina, conosciuto in tutto il mondo. Non si contano i premi e i riconoscimenti ricevuti.

La sua scomparsa lascia un grandissimo vuoto ma Nicolo Pomata negli anni ha trasmesso i segreti del mestiere ai figli Luigi (conosciutissimo per le sue partecipazioni a programmi televisivi sulla cucina e per il suo affermato ristorante a Cagliari), Antonello e Maddalena (impegnati nel ristorante a Carloforte) che raccolgono la sua eredità e porteranno avanti sicuramente la tradizione ed i successi della famiglia nel campo della ristorazione.